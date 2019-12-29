Мужчина "притворился" покупателем в ювелирном салоне на Большевиков и похитил украшения

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 февраля в полицию поступил звонок от директора магазина "Ювелир-Карат" на пр. Большевиков д. 17.
Женщина сообщила о том, что неизвестный мужчина пришёл в ювелирный магазин и пропросил у продавца посмотреть украшения, после чего похитил 3 золотые цепочки и скрылся.
Сумма ущерба составила 150 000 рублей.
Известно, что за несколько часов до кражи мужчина заходил в магазин и интересовался ювелирными изделиями.
Сейчас полиция разыскивает преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что начальник склада украл более 5 тысяч килограмм фруктов на полмиллиона рублей.
Фото: Pixabay
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