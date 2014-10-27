Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за повторное пьяное вождение

Автомобиль осужденного конфискован.

Жителя Северной столицы приговорили к реальному лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Подробности сообщила прокуратура Колпинского района.

Суд установил, что 19 июля 2024 года подсудимый ездил на автомобиле Volkswagen по улицам Колпинского района. Он был остановлен сотрудниками ДПС во дворе дома 3 по улице Варвары Петровой в посёлке Понтонный. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. В июле 2023 года автомобилист уже был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также привлекался к административной ответственности за вождение без прав.

Суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 1 месяц. Автомобиль осужденного конфискован.

Ранее у ещё одного петербуржца конфисковали Chevrolet за повторное пьяное вождение.

Фото: Piter.tv