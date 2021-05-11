В Петербурге мужчина представился электриком и похитил стремянки в ресторане и магазине оптики

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Калининский районный суд отправил похитителя-"электрика" стремянок в СИЗО. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов сегодня, 22 июля.

Первый инцидент случился в ресторане "Токио Сити" 2 июля: мужчина представился электриком и попросил у менеджера стремянку. Ущерб оценивается в 18 000 рублей.

Второй случай воровства стремянки отмечен в магазине оптики "Зайди – увидишь" 15 июля. Фигурант действовал по тем же принципам. Сумма ущерба составила 18 000 рублей.

Согласно материалам дела, возможно, ту же кражу на 9530 рублей "электрик" совершил в магазине "Улыбка радуги" еще в марте этого года.

Обвиняемый ранее не судим, по его словам, женат. У суда просил более мягкую меру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Избрана стража по 20 сентября 2023-го.

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Фото: Piter.TV