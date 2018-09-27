Авиакомпания простила петербуржца, угрожавшего бомбой в рюкзаке

Петербургский суд рассмотрел дело дебошира в самолете. Он угрожал взрывчаткой в своей ручной клади.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении самолетного дебошира, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в среду, 19 июля, обвиняемый находился на борту самолета сообщением Санкт-Петербург - Москва. Мужчина решил рассказать обществу о своем отношении к нему и напугать бортпроводников и пассажиров. Он сказал стюардессе, что в его рюкзаке находится бомба.Бомбы у мужчины в рюкзаке не оказалось.

Судом было установлено, что мужчина ранее не судим, на учетах не состоит, принес свои извинения, вред загладил в полном объеме и достиг с потерпевшим примирения.

Суд уголовное дело в отношении дебошира прекратил в связи с примирением сторон.

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Фото: Piter.TV