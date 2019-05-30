Мужчина получил условный срок за избиение знакомого своей супруги на почве ревности

Злоумышленник избил мужчину арматурой.

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно Аджара Реджепа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью.

Установлено, что в конце февраля прошлого года Реджеп повздорил со знакомым своей супруги, приревновав женщину. У парадной дома по улице Маршала Захарова мужчины начали драться, Реджеп схватил найденный в кустах кусок металлической арматуры и набросился с орудием на оппонента. Мужчина получил не менее четырех ударов по туловищу, голове и конечностям, которые медики впоследствии оценили как повреждения средней степени тяжести.

Кроме того, в июне того же года злоумышленник не захотел поехать в полицейский отдел вместе с правоохранителями, приехавшими к квартире Реджепа по заявлению избитого приятеля супруги. Мужчина ударил одного полицейского кулаком в голову, а второго укусил за левую кисть и распылил в лицо стражу порядка газ из баллончика.

В суде мужчина признал вину и раскаялся.

Фото: Piter.TV