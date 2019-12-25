Петербуржец проломил череп и впал в кому после падения на улице Савушкина

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга проводит проверку после получения телефонограммы из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 68-летнего мужчины с тяжелыми травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

По информации врачей, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием острой субдуральной гематомы над правой гемисферой головного мозга, а также субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей свода, основания черепа и лицевой части скелета справа, ушибленная рана теменной области справа. Сейчас пострадавший находится в коме неясной этиологии.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что петербуржец упал на улице Савушкина. Оттуда его и госпитализировали.

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Фото: Piter.TV