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Петербуржец проломил череп и впал в кому после падения на улице Савушкина
Сегодня, 9:04
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец проломил череп и впал в кому после падения на улице Савушкина

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга проводит проверку после получения телефонограммы из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 68-летнего мужчины с тяжелыми травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

По информации врачей, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием острой субдуральной гематомы над правой гемисферой головного мозга, а также субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей свода, основания черепа и лицевой части скелета справа, ушибленная рана теменной области справа. Сейчас пострадавший находится в коме неясной этиологии.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что петербуржец упал на улице Савушкина. Оттуда его и госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Петербурге десятиклассница выпала из окна многоэтажки после гибели родителей.

Фото: Piter.TV

Теги: падение, травмы головы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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