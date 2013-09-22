В Петербурге десятиклассница выпала из окна многоэтажки после гибели родителей

Девочку госпитализировали с множественными травмами.

Полиция Петербурга проводит проверку после падения 15-летней девочки, ученицы 10 класса, из окна многоэтажки на улице Морской Пехоты. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что школьница упала из окна квартиры на 4 этаже. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, множественными переломами костей лицевого скелета, пневмотораксом, закрытым переломом нижней трети левого предплечья в тяжелом состоянии.

Сообщается, что девочка находилась в подавленном депрессивном состоянии в связи с гибелью родителей, скончавшихся около 3 лет назад. В последнее время она проживала в приемной семье. На профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьница выпила 45 таблеток обезболивающего из-за обострившейся мигрени.

Фото: Piter.TV