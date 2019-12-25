В Петербурге школьница выпила 45 таблеток обезболивающего из-за обострившейся мигрени

Девочка попала в реанимацию с острым отравлением лекарственными средствами.

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о сильном отравлении 14-летней девочки, ученицы 8 класса, в Невском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьницу в бессознательном состоянии обнаружила мать в квартире на Российском проспекте. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Сама девочка пояснила, что ночью у нее сильно болела голова, и она выпила 45 таблеток обезболивающего. Препараты назначил врач-невролог из-за мигрени.

Сейчас 8-классница находится в тяжелом состоянии в реанимации. Девочка проживает в отдельной 2-х комнатной квартире вместе с матерью, отчимом и братом. На учете в ОДН не состоит.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьницу забрали в неадекватном состоянии со дня рождения подруги.

Фото: Piter.TV