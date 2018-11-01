Мужчина получил тяжелые травмы от бутылки шампанского, которую выкинули с балкона

Подозреваемого в преступлении задержали.

Правоохранители задержали мужчину, который в июне выкинул бутылку шампанского со своего балкона. Она попала в человека. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о 41-летнем пострадавшем поступила 12 июня 2018 года. Его госпитализировали с различными травмами с проспекта Маршака. В ходе расследования в Красногвардейском районе удалось задержать 39-летнего неработающего гражданина. Сотрудники уголовного розыска установили, что поздно вечером из хулиганских побуждений он выкинул с бутылку с балкона своей квартиры.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому выбрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

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