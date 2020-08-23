Петербуржец получил реальный срок, подобрав банковскую карту в автобусе

В течение дня петербуржец оплачивал в различных магазинах покупки, успев потратить более шести тысяч рублей.

Петербуржец получил судимость, подобрав чужую банковскую карту в автобусе. Подробности дела сообщила в городской прокуратуре.

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным в краже с банковского счета. Суд установил, что 29 декабря 2022 года подсудимый подобрал в автобусе потерянную другим пассажиром банковскую карту. В течение дня петербуржец оплачивал в различных магазинах покупки, успев потратить более шести тысяч рублей.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.tv: Двое петербургских полицейских отделались условным сроком по делу о краже 16 млн рублей.

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