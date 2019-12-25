Мужчина покончил с собой в тире Новосибирска

В одном из тиров Новосибирска мужчина покончил с собой. Об этом информирует Telegram-канал "112".
Сообщается, что инцидент произошел 27 июля во время стрельб с инструктором. Клиент из пистолета совершил несколько выстрелов по мишени, а затем совершил самоубийство на глазах у инструктора. По данным "112" мужчина был смертельно болен.
В настоящее время по факту ЧП региональное управление Следственного комитета России проводит проверку.
Ранее в Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка. После этого она дождалась, когда его заберут родители, которые услышали плач и выбежали на улицу. Прибывшие врачи выявили у мальчика незначительные ушибы.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все