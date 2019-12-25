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Мужчина покончил с собой в тире Новосибирска
Сегодня, 14:53
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Мужчина покончил с собой в тире Новосибирска

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Он сделал это на глазах у инструктора.

В одном из тиров  Новосибирска мужчина покончил с собой. Об этом информирует  Telegram-канал "112".

Сообщается, что инцидент произошел 27 июля во время стрельб с инструктором. Клиент из пистолета совершил несколько выстрелов по мишени, а затем совершил самоубийство на глазах у инструктора. По данным "112" мужчина был смертельно болен.

В настоящее время по факту ЧП региональное управление Следственного комитета России проводит проверку.

Ранее в Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка. После этого она дождалась, когда его заберут родители, которые услышали плач и выбежали на улицу. Прибывшие врачи выявили у мальчика незначительные ушибы.

Фото: pixabay.com

Теги: новосибирск, самоубийство, суицид, тир
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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