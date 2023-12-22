Теперь он предстанет перед судом по подозрению в краже.

Петербуржец похитил сумку, забытую хозяйкой на скамейке, и теперь предстанет перед судов. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, 27 октября 2023 года обвиняемый увидел на скамейке у дома 12 корпус 1 по аллее Евгения Шварца женскую сумку и забрал её. В сумке находились мобильный телефон, денежные средства и связки ключей. Похищенные деньги злоумышленник сразу же потратил. Своими действиями мужчина причинил заявительнице ущерб в размере около 7 тысяч рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Красногвардейский районный суд.

Накануне двое мужчин на Стачек отняли сумку у пенсионерки. В сумке находились телефон, 1 300 рублей, банковская карта.

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