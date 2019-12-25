Мужчина надругался над несовершеннолетней во Всеволожске

По словам девушки, у дома №110 по Колтушскому шоссе неизвестный мужчина совершил в отношении нее развратные действия.

Во Всеволожске Ленинградской области несовершеннолетняя 2003 года рождения сообщила об изнасиловании. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам девушки, у дома №110 по Колтушскому шоссе неизвестный мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Полицейские задержали по указанному адресу подозреваемого уроженца Петербурга 1961 год рождения.

В отношении мужчины составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведётся расследование.

Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании ее дочери.

Фото: Piter.TV