Находившиеся рядом очевидцы не пытались заступиться за пожилого мужчину.

Мужчина избил пенсионера на автобусной остановке в Казани. Об этом сообщили в группе "Казань | Татарстан | 116" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на улице Компрессорная. На ролике с видеорегистратора автомобиля неизвестный толкнул пенсионера на дорогу, а затем несколько раз его ударил. После прибытия автобуса злоумышленник сел в транспорт и скрылся. Отмечается, что находившиеся рядом очевидцы не пытались заступиться за пожилого мужчину.

Ранее мы сообщали, что в Омске наркоман толкнул женщину под маршрутку.

Видео: ВКонтакте / "Казань | Татарстан | 116"