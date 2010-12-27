Мужчина избил и ограбил двух пенсионерок на бульваре Разведчика

Преступника удалось задержать по горячим следам.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Петродворцовом районе петербуржца, избившего и ограбившего двух пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, утром 19 августа на бульваре Разведчика мужчина напал на пенсионерку неподалеку от магазина. Злоумышленник избил бабушку, пытаясь завладеть ее сумкой. Позднее, на той же улице преступник напал на другую пожилую женщину и украл у нее 10 тысяч рублей.

Задержанный был опознан пострадавшими. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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