В общей сложности пенсионерки потеряли 1,85 млн рублей и 10 тыс. долларов.

Полиция Крыма выявила подростка, помогавшего мошенникам обмануть двух пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, пожилым женщинам позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что их родственники попали в серьезные ДТП. Потерпевшие передали все сбережения таксистам, чтобы доставить их в Севастополь и помочь близким.

В общей сложности пенсионерки потеряли 1,85 млн рублей и 10 тыс. долларов. Полиция вышла след на 15-летнего учащегося колледжа из Севастополя, который работал на аферистов. Возбуждены уголовные дела. Материалы в отношении задержанного переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержали курьера аферистов, забравшего у пожилых граждан около 6 млн рублей.

Видео: МВД по Республике Крым