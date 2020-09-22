Голый мужчина звал на помощь из окна многоэтажки на улице Белы Куна

Он утверждал, что находится в адекватном состоянии.

В ночь на 22 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошел странный инцидент, который закончился вызовом экстренных служб. Как сообщили очевидцы, из окна многоэтажки на улице Белы Куна, 13/4, высунулся голый мужчина и истошно звал на помощь. В сети появилось видео с места происшествия.

Полностью раздетый мужчина высунулся из окна на 9 этаже. Он кричал: "Помогите" и при этом утверждал, что находится в адекватном состоянии. Параллельно нарушитель покоя и тишины с кем-то разговаривал.

Очевидцы рассказали, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее мы писали, что на Московском насильно госпитализировали неадекватную калометательницу.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург