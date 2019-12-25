Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

В четверг, 16 июня, мужчина 8 раз выстрелил в петербуржца на улице Маршала Жукова. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Известно, что злоумышленник использовал травматический пистолет. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии и оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее иы писали, что в Петербурге мужчина совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом.

Фото: Piter.TV