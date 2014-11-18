В Петербурге задержали мужчину, который находился в розыске с 2008 года

Мужчину задержали на Русановской улице.

В Северной столице нашли и задержали мужчину, который находился в розыске и сумел скрыться от правоохранителей с 2008 года. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 15 лет назад осуждённый находился под подпиской о невыезде. В 2010-ом он был заочно осуждён по статье "мошенничество" по решению Московского районного суда и приговорён к пяти годам лишения свободы общего режима.

Мужчину задержали на Русановской улице. Он категорически отрицал свою причастность и просил освободить его из-под стражи, однако это не сработало.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в организации заказного убийства.

Фото: Piter.TV