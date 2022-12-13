Музей-заповедник "Царское Село" покажет подлинную мозаику "Осязание и обоняние"

"Осязание и обоняние" – единственная из четырех утраченных в Великую Отечественную войну мозаик из Янтарной комнаты. Торжественное возвращение этого шедевра состоялось 29 апреля 2000 года.

Впервые за почти двадцать лет в Янтарной комнате Екатерининского дворца посетители смогут одновременно увидеть две мозаики "Осязание и обоняние" – подлинную флорентийскую, которая обычно хранится в фонде и участвует во временных выставках, и воссозданную реставраторами. Последний раз оба произведения искусства выставлялись вместе в этом интерьере после торжественного открытия воссозданной Янтарной комнаты в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба музея "Царское Село".

"Осязание и обоняние" – единственная из четырех утраченных в Великую Отечественную войну мозаик из Янтарной комнаты. Торжественное возвращение этого шедевра состоялось 29 апреля 2000 года.

Янтарную комнату украшают четыре флорентийские мозаики "Зрение", "Слух", "Вкус" и "Осязание и обоняние". Эти произведения искусства из полудрагоценных камней и мрамора – подарок Елизавете Петровне от австрийской императрицы Марии Терезии. Серию мозаик "Аллегория пяти телесных чувств" выполнил в 1751 году камнерез Луи Сириес по живописным эскизам Джузеппе Дзокки. Все четыре мозаики исчезли во время Великой Отечественной войны. На воссоздание четырех мозаик ушло несколько лет. В их наборе использовались уральские яшмы, алтайский коргонский порфир, белореченский кварцит, подмосковный и казахстанский кремни, забайкальский лазурит и другие самоцветы.

Подлинная флорентийская мозаика "Осязание и обоняние" появилась на чёрном рынке антиквариата в Бремене в 1997 году. Возвращения мозаики в Царское Село пришлось ждать три года. К решению этого вопроса в обеих странах подключились на государственном уровне.

До конца мая посетители Екатерининского дворца смогут познакомиться с оригиналом "Осязание и обоняние" и сравнить мозаики.

В четверг, 13 апреля, перед фасадом Екатерининского дворца открыли скульптуры после зимовки. С изваяний сняли деревянные футляры.

Фото: музей Царское Село