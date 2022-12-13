Со скульптур Екатерининского дворца в Царском Селе сняли зимние футляры

Первыми от коробов освободились венецианские статуи на Эрмитажной аллее.

В четверг, 13 апреля, перед фасадом Екатерининского дворца открыли скульптуры после зимовки. С изваяний сняли деревянные футляры. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Царское Село".

Первыми в начале весеннего сезона были освобождены от "зимних одежд" венецианские статуи на Эрмитажной аллее Екатерининского парка. Их создали около 300 лет назад.





По словам хранителя скульптуры ГМЗ "Царское Село" Натальи Лансере, помимо снятия защитных коробов со скульптур, специалисты также заняты уборкой холстины, которая впитывает влагу, но пропускает воздух при холодной температуре.

В общей сложности в Екатерининском и Александровском парках располагаются 74 объекта, которые укрывают от непогоды. В частности, в коллекции сохраняется бесценная венецианская мраморная скульптура, а также гальванопластические фигуры XIX века на Гранитной террасе в Екатерининском парке, фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке. Символом музея стала скульптура "Девушка с кувшином".

В общей сложности в ГМЗ "Царское Село" находятся 30 скульптур и 11 пьедесталов. Это считается одним из наиболее больших собраний в стране.

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Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"