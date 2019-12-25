Музей городского электрического транспорта в Петербурге возобновил работу

Всем посетителям необходимо надевать маски и перчатки.

В среду, 15 июля, в Петербурге после длительного перерыва заработал Музей городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Сотрудники музея отметили, что прогулки по старинному трамвайному парку на Васильевском острове можно возобновлять – коллекция трамваев и троллейбусов разных лет по-прежнему ждет посетителей. Как и в других открывшихся музеях, в этом учреждении принимают группы посетителей до пяти человек, всем визитерам обязательны маски и перчатки. Салоны подвижного состава пока закрыты, посмотреть на них можно лишь снаружи. Кроме того, каждые два часа музей будет закрываться на санитарную обработку.

Полный билет в музее обойдется в 400 рублей, льготный – в 150 рублей.

Видео: в Петербурге открылся для посетителей Летний сад.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"