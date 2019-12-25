Музей "Дорога жизни" в Коккорево готовит новую концепцию ко Дню Победы

Обновленная экспозиция народного музея в отреставрированном здании штаба Дороги жизни откроется для посетителей 9 мая 2022 года.

Музей "Дорога жизни", расположенный в деревне Коккорево (Ленобласть), готовит концепцию новых экспозиционных площадей ко Дню Победы. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.

Совместно с ветеранами и активистами музей готовит экспозицию, которая расскажет посетителям о Дороге жизни. Все истории представят сами ветераны. Сотрудники музея постараются сделать выставку, которая будет интересна как взрослым, так и детям.

Проект реставрации здания бывшего штаба Дороги жизни в деревне Коккорево разрабатывали специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия области. Экспозиция, созданная ветеранами, занимала лишь одну комнату, в других комнатах на протяжении нескольких лет располагалось общество охотников и рыболовов. Позже правительство выкупило здание целиком, где и появятся новые экспозиции.

Ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реконструкцию Аракчеевских казарм.

Фото: ВКонтакте / Народный музей "ДОРОГА ЖИЗНИ" в д. Коккорево; пресс-служба правительства Ленобласти