Последние аварийные здания расселят в начале следующего года.

Виталий Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне после ЧС в Иркутской области. Оставшиеся три дома будут расселены в январе 2020 год. Об этом глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС заявил во время рабочей поездки "РИА Новостям". Он встретился с пострадавшими от стихийного бедствия в населенных пунктах региона. В пятницу Мутко проехал через село Бирюс в Тайшетском районе и Нижнеудинск. В поездке чиновника сопровождал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

В Тулуне Мутко посетил три пятиэтажных здания по улице Рабочий городок. Они вошли в районе паводков, но не оказались признаны аварийными. Местные жители попросили расселить их по 556 постановлению правительства о предоставлении социальных выплат гражданам.

Ранее Piter.tv писал о том, что в городе Тулун Иркутской области у моста скопились сотни унесенных домов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

