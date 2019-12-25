  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Сегодня, 16:15
52
matveyvn

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

0 0

Ипотечная ставка будет выражена на уровне примерно 8,7% годовых за весь год.

Генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

По его словам, за весь год ипотечная ставка будет выражена на уровне примерно 8,7% годовых. В данный момент, рассказал Мутко, около 90% ипотечного рынка приходится на льготную программу, ставка по которой 6,5%.

Ранее мы писали, что Минфин России допустил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке из-за системного субсидирования жилищных кредитов. Мнением поделился замминистра финансов Алексей Моисеев. Он пояснил, что опасность субсидирования в том, что ипотеку могут взять граждане, у которых не хватает на неё денег и они недостаточно платежеспособны для жилищного кредита.

Теги: жилье, ипотка, мутко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии