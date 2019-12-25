Ипотечная ставка будет выражена на уровне примерно 8,7% годовых за весь год.

Генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

По его словам, за весь год ипотечная ставка будет выражена на уровне примерно 8,7% годовых. В данный момент, рассказал Мутко, около 90% ипотечного рынка приходится на льготную программу, ставка по которой 6,5%.

Ранее мы писали, что Минфин России допустил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке из-за системного субсидирования жилищных кредитов. Мнением поделился замминистра финансов Алексей Моисеев. Он пояснил, что опасность субсидирования в том, что ипотеку могут взять граждане, у которых не хватает на неё денег и они недостаточно платежеспособны для жилищного кредита.