Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

В ВОЗ оценили масштабы распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 (VOC).

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 22 странах Европы обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Новая мутация может настолько распространиться, что заменит собой старые. Отмечается, что штамм из Британии оказался более заразным и начал распространяться быстрее. При этом болезнь осталась прежней.

Ранее мы сообщали о том, что в России зафиксировано 24 217 случаев заражения COVID-19 за сутки.

Видео: YouTube / Guardian News