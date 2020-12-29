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Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

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В ВОЗ оценили масштабы распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 (VOC).

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 22 странах Европы обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился

директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Новая мутация может настолько распространиться, что заменит собой старые. Отмечается, что штамм из Британии оказался более заразным и начал распространяться быстрее. При этом болезнь осталась прежней. 

Ранее мы сообщали о том, что в России зафиксировано 24 217 случаев заражения COVID-19 за сутки.

Видео: YouTube / Guardian News

 

Теги: воз, европа, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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