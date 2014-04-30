Двух жителей Мурманска арестовали за сбыт крупной партии амфетамина

В Мурманске сотрудники службы наркоконтроля задержали двух мужчин в момент сбыта запрещенных веществ.
По данным ведомства, задержанные работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Они сбывали их посредством закладок. В подъездах нескольких жилых домов города сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32 тайника, в которых суммарно содержалось более 100 граммов амфетамина.
В отношении "кладмэнов" возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, а также о сбыте наркотических средств. Также выяснилось, что задержанные ранее привлекались к ответственности по подобным делам. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчины заключены под стражу.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму ликвидировали цех по производству наркотиков Красноперекопском районе республики.
Видео: Telegram/ОПЕР Слил
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