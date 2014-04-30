Двух жителей Мурманска арестовали за сбыт крупной партии амфетамина

Их задержали в момент закладки.

В Мурманске сотрудники службы наркоконтроля задержали двух мужчин в момент сбыта запрещенных веществ.

По данным ведомства, задержанные работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Они сбывали их посредством закладок. В подъездах нескольких жилых домов города сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32 тайника, в которых суммарно содержалось более 100 граммов амфетамина.

В отношении "кладмэнов" возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, а также о сбыте наркотических средств. Также выяснилось, что задержанные ранее привлекались к ответственности по подобным делам. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчины заключены под стражу.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму ликвидировали цех по производству наркотиков Красноперекопском районе республики.

Видео: Telegram/ОПЕР Слил