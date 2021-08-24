ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму ликвидировали цех по производству наркотиков Красноперекопском районе республики. Об этом информирует пресс-служба управления ведомства по региону.
Согласно имеющимся данным, цех был оборудован в частном доме. В нем производили синтетические наркотические вещества двое ранее судимых севастопольца. Продукцию они сбывали местным жителям, делая закладки. Всего силовиками было обнаружено около полкилограмма мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости.
Также изъяты предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности: лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.
из сообщения УФСБ по республике Крым и Севастополю
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России ("Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере"). В случае признания мужчин виновными в преступлении, им может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ задержала в Туле украинца, который собирал секретные сведения о перспективном российском оружии по заданию разведки.
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