ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал данные о военных разработках

Нарушителю может грозить до 20 лет тюрьмы.

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Туле украинца, который собирал секретные сведения о перспективном российском оружии по заданию разведки. Об этом информирует Центр общественных связей ведомства.

Сообщается, что задержанный намеренно искал работников оборонных предприятий РФ из числа секретоносителей.

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения. из сообщения ЦОС ФСБ

В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании "агента российской военной разведки", который собирал информацию из зоны конфликта на юго-востоке Украины. Отмечается, что он добывал информацию о новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, а также количестве личного состава подразделений Вооруженных сил Украине на Донбассе, за что получал денежное вознаграждение.

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