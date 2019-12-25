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Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций
Сегодня, 15:22
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lesjasap

Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций

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Глава Минздрава выступил перед коллегами стран-членов БРИКС.

Михаил Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций. Об этом глава Минздрава России рассказал на встрече с коллегами профильных ведомств стран-участниц БРИКС. По словам спикера, человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с теми патогенами, которые формируют резистентность к антимикробным препаратам.

Прогноз ситуации показывает, что с высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Чиновник рассказал, что для решения проблемы сейчас специалисты обсуждают возможность создания ранней системы предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заражений.

Турция заинтересована в организации производства вакцины "Спутник V".

Фото: Минздрав России

Теги: брикс, инфекция, минздрав, михаил мурашко, мутации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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