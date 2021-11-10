Мурашко: врачей-антиваксеров необходимо привлекать к уголовной ответственности

Министр посоветовал таким специалистам быть более продвинутыми.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19, необходимо привлекать к уголовной ответственности. Об этом он сказал в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья.

По словам министра, статьи УК РФ могут быть применены к тем медикам, которые сами создают угрозу. Мурашко пояснил, что не призывает к "резким действиям", однако считает необходимым в условиях борьбы с пандемией коронавируса занимать жесткую позицию в вопросе вакцинации граждан страны.

Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По его мнению, по время пандемии COVID-19 поведение таких специалистов выглядит некорректным. Мурашко посоветовал им быть более продвинутыми.

Ранее Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России.

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