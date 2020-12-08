Мурашко: в РФ разрабатывается тест-система для оценки клеточного иммунитета

Глава Минздрава РФ рассказал, что правительство зарегистрировало 90 тест-систем по стране.

Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатывается тест-система для оценки клеточного иммунитета. Глава Минздрава России рассказал об этом на XII Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности. Чиновник напомнил, что сейчас по стране зарегистрировано более 90 различных тест-систем.

Диагностических тестов сегодня в РФ зарегистрировано отечественного производства уже более 90 - это и ПЦР тест-системы, и для определения иммуноглобулинов, и экспресс-тесты на определение антигена, в том числе сейчас идет работа над тест-системой для оценки клеточного иммунитета Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт объяснил, что ускоренная процедура позволила доставить на российский рынок более 1 200 медицинских изделий.

Мурашко призвал принимать меры к производителям, резко снижающим объемы выпуска лекарств.

Видео: Youtube/РСПП 2020