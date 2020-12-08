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Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

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Регионы утвердят программы до 15 декабря.

Михаил Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом глава Минздрава России рассказал на заседании  Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности. По данным чиновника, в следующие три года на строительство медицинских учреждений и ремонт объектов правительство направит 90 млрд рублей ежегодно. СРедства также пойдут на закупку медицинских изделий и транспортных средств.

Финансирование пойдет в суммах 90 миллиардов рублей каждый год, они будут направлены на приобретение медицинских изделий, на проведение ремонтных и строительных работ в регионах и закупку автотранспорта

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник напомнил, что все субъекты РФ должны утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения до 15 декабря. 

Мурашко: в РФ разрабатывается тест-система для оценки клеточного иммунитета.

Видео: Youtube/РСПП 2020

Теги: минздрав, михаил мурашко, система здравоохранения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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