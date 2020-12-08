Михаил Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом глава Минздрава России рассказал на заседании Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности. По данным чиновника, в следующие три года на строительство медицинских учреждений и ремонт объектов правительство направит 90 млрд рублей ежегодно. СРедства также пойдут на закупку медицинских изделий и транспортных средств.
Финансирование пойдет в суммах 90 миллиардов рублей каждый год, они будут направлены на приобретение медицинских изделий, на проведение ремонтных и строительных работ в регионах и закупку автотранспорта
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Чиновник напомнил, что все субъекты РФ должны утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения до 15 декабря.
Мурашко: в РФ разрабатывается тест-система для оценки клеточного иммунитета.
Видео: Youtube/РСПП 2020
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