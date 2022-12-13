Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

По его словам, в организации очень много сторонников России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал продолжить коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Мурашко, в ВОЗ очень много сторонников России. Он подчеркнул, что продолжение таких контактов необходимо, поскольку это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов.

Закрываться и не влиять никак на принятие решений – это неправильный путь. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко рассказал, как в новых регионах проводят детские медосмотры.

Фото: Совет Федерации