Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал продолжить коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.
По словам Мурашко, в ВОЗ очень много сторонников России. Он подчеркнул, что продолжение таких контактов необходимо, поскольку это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов.
Закрываться и не влиять никак на принятие решений – это неправильный путь.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Ранее Мурашко рассказал, как в новых регионах проводят детские медосмотры.
Фото: Совет Федерации
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