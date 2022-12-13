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Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ
Сегодня, 12:17
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Мурашко призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

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По его словам, в организации очень много сторонников России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал продолжить коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Мурашко, в ВОЗ очень много сторонников России. Он подчеркнул, что продолжение таких контактов необходимо, поскольку это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов.

Закрываться и не влиять никак на принятие решений – это неправильный путь.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко рассказал, как в новых регионах проводят детские медосмотры.

Фото: Совет Федерации

Теги: воз, коммуникация, минздрав россии, михаил мурашко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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