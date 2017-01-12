Мурашко назвал вакцины, которые подходят для повторной вакцинации

Ревакцинироваться россиянам рекомендуют через шесть месяцев.

Глава Минздава РФ Михаил Мурашко в рамках лекций общества "Знание" заявил, что для ревакцинации подходят все российские вакцины.

Он отметил также, что пока неизвестно, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса. По словам министра, по данному вопросу ведутся исследования. Мурашко подчеркнул, что россиянам рекомендуют повторно прививаться через шесть месяцев после первой вакцинации.

Михаил Мурашко заявил также, что в России не планируется вводить обязательную вакцинацию детей. Сред этой группы населения нет повышенной заболеваемости.

Видео: Российское общество "Знание"