Мурашко заявил, что обязательную вакцинацию детей от коронавируса вводить не планируется

Среди них нет повышенной заболеваемости.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание" заявил, что не планируется вводить обязательную вакцинацию детей от коронавируса. По его словам, среди них нет повышенной заболеваемости.

Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем, - сказал министр.

Напомним, что в России в августе прошлого года была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V". Ее разработали в центре им. Гамалеи. Позже в России зарегистрировали еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от центра им. Чумакова.

Кроме того, регистрацию прошла еще одна вакцина - "Спутник Лайт".

Видео: Российское общество "Знание"