Мураев: Европа снимет санкции с России из-за невыполнения Минских соглашений Киевом

Украинский политик объяснил, что Европа недовольна падением товарооборота с РФ.

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что Европа снимет санкции с России из-за невыполнения Минских соглашений Киевом. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "НАШ". Гость программы полагает, что ограничения против РФ будут сняты в ближайшее время. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский не провел конституционную реформу, которая закрепила бы децентрализацию власти, а также принятие закона об особом статусе Донбасса. Бывший парламентарий припомнил главе государства то, что он также не провел закон об амнистии и не организовал выборы на Донбассе.

Почему европейские налогоплательщики должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, мы за вас больше не будем голосовать". Поверьте, им плевать на Украину. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Мураев напомнил, что экономические санкции против Москвы серьезно ударили по товаропроизводителям из ЕС. Он заметил, что из-за сложившейся ситуации регион недополучает "десятки миллиардов".

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Фото: YouTube / НАШ