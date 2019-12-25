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Муниципальные выборы в Петербурге разрешили сделать многодневными
Сегодня, 12:32
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Муниципальные выборы в Петербурге разрешили сделать многодневными

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За законопроект проголосовали 37 депутатов.

Депутаты ЗакСа одобрили многодневное голосование на муниципальных выборах в Петербурге. Законопроект прошел третье чтение в городском парламенте 2-го июня.

Голосование смогут проводить в несколько дней, но не более трех. Кроме того, кандидатам-"иноагентам" придется обозначать свой статус на агитационных материалах. 

Представители оппозиционных партий законопроект раскритиковали.

Такое же решение было принято по выборам в городской парламент. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что общественная палата Петербурга подготовит 8 тыс. наблюдателей к выборам в сентябре. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, многодневное голосование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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