Муниципальные выборы в Петербурге разрешили сделать многодневными

За законопроект проголосовали 37 депутатов.

Депутаты ЗакСа одобрили многодневное голосование на муниципальных выборах в Петербурге. Законопроект прошел третье чтение в городском парламенте 2-го июня.

Голосование смогут проводить в несколько дней, но не более трех. Кроме того, кандидатам-"иноагентам" придется обозначать свой статус на агитационных материалах.

Представители оппозиционных партий законопроект раскритиковали.

Такое же решение было принято по выборам в городской парламент.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что общественная палата Петербурга подготовит 8 тыс. наблюдателей к выборам в сентябре.

Фото: Piter.TV