Общественная палата Петербурга подготовит 8 тыс. наблюдателей к выборам в сентябре

На каждом участке за ходом выборов будут следить 4 человека.

Общественная палата Петербурга планирует направить на выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы в этом году 8 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил заместитель главы палаты Александр Вахмистров во время отчета в городском парламенте 26 мая.

Всего будет около 2 тыс. избирательных участков. На каждом участке будет по 4 наблюдателя. На данный момент кандидаты в наблюдатели проходят обучение.

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Петербурга и органов местного самоуправления по решению различных вопросов. В городе палату возглавляет полномочный представитель Федерального собрания РФ Ирина Соколова.

Напомним, выборы состоятся 19 сентября 2021 года. В ЦИК недовольны тем, что Петербург отказался от механизма "Мобильный избиратель".

Фото: Piter.TV