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В Невском районе нашли мумию пенсионерки
Сегодня, 12:30
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Alena_Zinovieva

В Невском районе нашли мумию пенсионерки

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В последний раз женщину видели пять лет назад.

Днем 16 октября в Невском районе Петербурга нашли иссохшее тело женщины, которой в настоящий момент было бы 59 лет. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

Чтобы добраться до тела пенсионерки, пришлось взламывать дверь квартиры в доме №9/2 на улице Антонова-Овсеенко. Вскрыть жилье предложил жилкомсервис №1.

Соседи умершей рассказали, что в последний раз видели ее пять лет назад. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что молодой украинец найден мертвым в отеле "Династия".

Фото: Piter.TV

Теги: гибель пенсионерки, мумия, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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