В Невском районе нашли мумию пенсионерки

В последний раз женщину видели пять лет назад.

Днем 16 октября в Невском районе Петербурга нашли иссохшее тело женщины, которой в настоящий момент было бы 59 лет. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

Чтобы добраться до тела пенсионерки, пришлось взламывать дверь квартиры в доме №9/2 на улице Антонова-Овсеенко. Вскрыть жилье предложил жилкомсервис №1.

Соседи умершей рассказали, что в последний раз видели ее пять лет назад. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что молодой украинец найден мертвым в отеле "Династия".

Фото: Piter.TV