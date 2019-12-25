Мумии людей найдены в подъезде дома в Подмосковье и припаркованной машине

Мумии людей найдены в подъезде дома в Подмосковье и припаркованной рядом машине. Об этом журналистам рассказала представитель регионального Следственного комитета Ольга Врадий. Чиновница заметила, что оперативники обнаружили тело мужчины в коробке в Одинцове. Практически сразу было обнаружено и тело женщины. Оно находилось в "Газели". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовая в Одинцове, а мумифицированное тело мужчины - в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.
Ольга Врадий, представитель СК РФ по Московской области
СК РФ назначил необходимые криминалистические, дактилоскопические и прочие экспертизы. Устанавливается местоположение людей, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Полиция пресекла серию преступлений в сфере компьютерной безопасности.
Фото: Pixabay.com
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