Мумии людей найдены в подъезде дома в Подмосковье и припаркованной машине

Возбуждено уголовное дело.

Мумии людей найдены в подъезде дома в Подмосковье и припаркованной рядом машине. Об этом журналистам рассказала представитель регионального Следственного комитета Ольга Врадий. Чиновница заметила, что оперативники обнаружили тело мужчины в коробке в Одинцове. Практически сразу было обнаружено и тело женщины. Оно находилось в "Газели". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовая в Одинцове, а мумифицированное тело мужчины - в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Московской области

СК РФ назначил необходимые криминалистические, дактилоскопические и прочие экспертизы. Устанавливается местоположение людей, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Полиция пресекла серию преступлений в сфере компьютерной безопасности.

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