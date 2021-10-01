Полиция пресекла серию преступлений в сфере компьютерной безопасности

Хакеры внедряли вредоносное ПО для преимущества в компьютерных играх.

Полицейскими пресечена серия преступлений в сфере кибербезопасности. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проведена сотрудниками Свердловской и Оренбургской областей. Подозреваемые занимались распространением вредоносных компьютерных программ.

В МВД РФ полагают, что на специализированных онлайн-ресурсах преступники внедряли свои программы. В частности, это происходило и в теневом сегменте Интернета. Речь идет о программе, позволяющей модернизировать персонажей игр. Это давало преимущество хакерам над другими игроками. В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ.

Во время обысков в квартирах подозреваемых оперативники изъяли компьютерную технику, более сотни банковских карт, мобильные устройства, деньги в размере более 8 млн рублей. Также проведен обыск у жителя Петербурга, который являлся продавцом вредоносного ПО. Все трое фигурантов расследования сейчас находятся под подпиской о невыезде.

В Ростовской области полиция изъяла из незаконного оборота огнестрельное оружие.

Фото и видео: официальный сайт МВД России