Мультфильм "Райя и последний дракон" вновь возглавил прокат в выходные

В период с 18 по 21 марта картина собрала 107,5 млн рублей.

Диснеевский мультфильм "Райя и последний дракон" третий раз подряд возглавил российский прокат по итогам выходных дней. В период с 18 по 21 марта картина собрала 107,5 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Премьера мультика состоялась в российском прокате 4 марта. Сюжет рассказывает о воительнице Райе, которая отправляется на поиски последнего в мире дракона. Он должен помочь жителям королевства Кумандра победить грозного врага.

На второй строчке по сборам по итогам выходных оказался российский фильм "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего. За четыре дня картина собрала 106,7 млн рублей.

Тройку лидеров с результатом 95,6 млн замыкает боевик Ильи Найшуллера "Никто".

Ранее мы писали, что жюри шоу "Голос.Дети" не повернулись к участнице с "хрустальным" голосом.

Видео: YouTube / Disney Россия