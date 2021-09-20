В октябре на большие экраны выйдет полнометражный мультфильм "Кощей. Начало"

Премьера состоится 28 октября.

Совсем скоро на большие экраны выйдет полнометражный мультфильм "Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина. Премьера состоится 28 октября.

Мультфильм раскроет тайну бессмертия Кощея с героями вселенной популярного мультсериала "Сказочный патруль". Сюжет разворачивается в Дивноземском княжестве: туда нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, который может уничтожить весь мир. Лишь один герой может остановить его – молодой, сильный, красивый байкер... Кощей.

"Кощей. Начало" – огромная анимационная вселенная, в которой проживают 186 волшебных существ. Работа над картиной началось пять лет назад, в 2016 году, в которой принимали участие более 500 специалистов по всему миру. В фильме использованы 1203 шота (кадра) с визуальными эффектами различной сложности.

Роли озвучивали известные российские актеры театра и кино: Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Юрий Гальцев, Павел Баршак, Юлия Александрова, Полина Кутепова, Мирослава Карпович и многие другие.

В сказках и фильмах мы видели очень много разных Кощеев. Где-то это вредный и алчный старец, а где-то загадочный чародей, испытывающий главного героя и подталкивающий его к своей цели. В нашем фильме Кощей – это юноша, на долю которого выпали нелегкие испытания. Ему предстоит пережить множество приключений, встретить свою любовь, обрести бессмертие и, главное, сделать нелёгкий выбор – спасти этот мир или свою любовь Мария Парфёнова, сценарист

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Фото и видео: пресс-служба АО "ЦТВ"