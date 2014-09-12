Мукомольный комбинат может появиться в центре Петербурга

В 154 млн рублей оценили проектирование строительства.

В Смольном объявили конкурс на проектирование мукомольного комбината. Его хотят построить на проспекте Обуховской обороны. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В 154 млн рублей оценили проектирование строительства. Заявки принимают до 22 ноября, итоги подведут 25 ноября. Работу необходимо выполнить до конца 2023 года.

Победитель должен будет разработать корпус с мельницей и производственной лабораторией, корпус хранения готовой продукции, а также линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта, котельные и площадки для тягачей. На комбинате планируют выпускать пшеничную и ржаную муку, манную крупу, отруби и корма. Производительность должна составить 900 тонн в сутки.

Ранее у комитета по госзаказу Петербурга сменился председатель. Распоряжение губернатора вступит в силу 11 сентября.

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