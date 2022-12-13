Муфтий мусульман Крыма поздравил с праздником Ораза-байрам

Эмирали Аблаев записал видеообращение.

Муфтий Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев поздравил мусульман с праздником Ораза-байрам. Религиозный деятель пожелал верующим, чтобы в каждой семье воцарились единство и покой. По мнению мутия, также стране важно, чтобы это единство сохранялось и в народе.

Наше самое главное желание и надежда - чтоб наш народ жил в мире и согласии на родной земле. Чтобы он смог чтить и проводить свои религиозные обряды под мирным небом. Эмирали Аблаев, муфтий

Муфтий Москвы отреагировал на видео с "молящимися на уроке" детьми.

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