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Муфтий мусульман Крыма поздравил с праздником Ораза-байрам

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Эмирали Аблаев записал видеообращение.

Муфтий Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев поздравил мусульман с праздником Ораза-байрам. Религиозный деятель пожелал верующим, чтобы в каждой семье воцарились единство и покой. По мнению мутия, также стране важно, чтобы это единство сохранялось и в народе.

Наше самое главное желание и надежда - чтоб наш народ жил в мире и согласии на родной земле. Чтобы он смог чтить и проводить свои религиозные обряды под мирным небом.

Эмирали Аблаев, муфтий

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Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Теги: крым, муфтий, ораза-байрам, ураза-байрам, эмирали аблаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Jeaniash Jugignic
Сегодня 9:15

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