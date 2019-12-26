Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон

У смартфона Edge будет 6 Гб оперативной памяти, 6,67-дюймовый дисплей. Разрешение основной камеры составит 64+16+8 Мп, фронтальной – 25 Мп.

Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+. В официальном аккаунте компании в Twitter написали, что официальная презентация состоится 22 апреля.

Новые гаджеты получат безрамочный дизайн с Waterfall дисплеем. Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей, фронтальная камера находится в вырезе в виде "дырки". На тыльной стороне будут основная тройная камера и логотип.

У смартфона Edge будет 6 Гб оперативной памяти, 6,67-дюймовый дисплей. Разрешение основной камеры составит 64+16+8 Мп, фронтальной – 25 Мп.

Motorola Edge+ должен будет получить топовый процессор Snapdragon 865 и дисплей с диагональю от 6,5 до 6,8 дюймов. Главный сенсор основной камеры будет иметь разрешение в 108 Мп.

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Фото: SlashLeaks

Видео: Twitter/ Motorola