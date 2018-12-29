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Motorola планирует снова выпустить свою культовую раскладушку
Сегодня, 15:03
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nastya960

Motorola планирует снова выпустить свою культовую раскладушку

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Этот телефон стал культовым в 2004 году.

Компания Motorola решила выпустить новую версию раскладного телефона RAZR. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 

Телефон так и останется раскладушкой и у него будет складной дисплей (его размеры пока не известны). О дизайне производители также пока что молчат. Анонс устройства ожидается уже в феврале. Всего будет выпущено 200 тысяч новых RAZR, и продавать их будут по цене в 1,5 тысячи долларов.

Этот телефон стал культовым в 2004 году благодаря двум цветным экранам, клавиатурой из цельного куска металла с подсветкой.

Фото: открытые источники 

 

 

Теги: мобильный телефон, моторола
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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