Motorola планирует снова выпустить свою культовую раскладушку

Этот телефон стал культовым в 2004 году.

Компания Motorola решила выпустить новую версию раскладного телефона RAZR. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Телефон так и останется раскладушкой и у него будет складной дисплей (его размеры пока не известны). О дизайне производители также пока что молчат. Анонс устройства ожидается уже в феврале. Всего будет выпущено 200 тысяч новых RAZR, и продавать их будут по цене в 1,5 тысячи долларов.

Этот телефон стал культовым в 2004 году благодаря двум цветным экранам, клавиатурой из цельного куска металла с подсветкой.

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