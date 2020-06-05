Motorola готовит к выпуску сразу две новинки: смартфоны Moto G Fast и Moto E

Цена на девайсы американской компании составит $200 и $150 соответственно.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что Motorola готовит к выпуску сразу две новинки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что продажи стартуют 12 июня текущего года. Motorola представит сматрфоны Moto E и Moto G Fast. По данным инсайдероов, их стартовая цена составит $200 и $150 соответственно.

Известно, что Moto G Fast оснащен аккумулятором в 4000 мА•ч. и дисплеем с HD диагональю 6,4 дюйма. При этом Moto E имеет диагональ 6,2 дюйма. Отметим, что смартфоны не поддерживают связь нового поколения 5G.

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Видео:UltraTech Phone/YouTube