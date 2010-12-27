Событие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 мая.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возглавит ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни. Событие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Стартует движение в 10:00 от Пискаревского мемориального кладбища (Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 72), где состоится церемония возложения цветов. В 12:30 участники мотопробега окажутся у памятника жертвам синайской авиакатастрофы (Ленинградская область, город Всеволожск, мемориал "Румболовская гора"). Финишируют мотоциклисты в 13:30, конечной точкой маршрута станет мемориал "Разорванное кольцо"(Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Коккорево).

Ранее мы писали, что тысяча ветеранов проедет на ретромобилях по Невскому проспекту в День Победы.

Фото: pixabay.com