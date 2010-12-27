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Александр Дрозденко возглавит ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни
Сегодня, 11:40
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Alena_Zinovieva
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Александр Дрозденко возглавит ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни

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Событие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 мая.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возглавит ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни. Событие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Стартует движение в 10:00 от Пискаревского мемориального кладбища (Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 72), где состоится  церемония возложения цветов. В 12:30 участники мотопробега окажутся у памятника жертвам синайской авиакатастрофы (Ленинградская область, город Всеволожск, мемориал "Румболовская гора"). Финишируют мотоциклисты в 13:30, конечной точкой маршрута станет мемориал "Разорванное кольцо"(Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Коккорево).

Ранее мы писали, что тысяча ветеранов проедет на ретромобилях по Невскому проспекту в День Победы.

Фото: pixabay.com

Теги: 9 мая , александр дрозденко , губернатор ленобласти , день победы , мотопробег , новости спб и ленобласти , общество
Категории: Лента новостей Новости СПб

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